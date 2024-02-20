"Человек нельзя заставить воевать": командир подразделения 3-й ОШБр сравнил мобилизацию и рекрутинг

Командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов высказался о мобилизации. По его мнению, человека нельзя заставить воевать.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Человека надо мотивировать. Нужно мотивировать людей. Поэтому, например, в нашей Третьей штурмовой бригаде мы не пользуемся словом "мобилизация". Мы пользуемся словом "рекрутинг" и это такой комплекс действий, когда человек приходит и ему объясняют, зачем это надо. Скажу как человек, который добровольно пришел с первого дня войны в ряды Вооруженных сил, это нужно. Понятно, что кто-то хочет уехать, убежать, это его право. Как я к этому отношусь? Конечно плохо. И поверьте, многие из моих друзей вернулись из-за границы и говорят, что там не так хорошо, как мы думали", — говорит военный.

Волохов также отметил, чтобы построить нормальную страну нам нужно победить в войне. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше будет той жизни, которая нам осталась.

"А жизнь она не бесконечна, как раз на войне это хорошо понимаешь", — добавил он.

Напомним, нардеп назвал самые дискуссионные пункты в законопроекте о мобилизации.

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