"Человек просто исчезает": где РФ удерживает тысячи гражданских украинцев

В BBC составили список СИЗО и исправительных колоний, в которых содержатся украинские граждане в РФ и на оккупированных территориях.

В колониях и изоляторах в РФ и на оккупированных территориях удерживают тысячи украинцев, заключённых в тюрьму без обвинений, следственных действий, судов и срока освобождения. Найти их практически невозможно.

Об этом идет речь в расследовании российской службы BBC.

"Время, место и основание "задержаний" украинцев (российскими. – Ред.) военными чаще всего нигде формально не зафиксировано, уголовные или административные дела не возбуждены, расследование не ведется... Человек просто исчезает. И даже найти его в этой системе, не говоря уже о том, чтобы вытащить из нее, очень сложно", – говорится в статье.

В лучшем случае Минобороны РФ признает факт того, что такие люди находятся на территории России, но отказывается допустить к ним адвокатов и родственников "до окончания проверочных мер".

Как только ВСУ проводит контрнаступательные операции, оккупанты задерживают там гражданских украинцев "за противодействие специальной военной операции", говорит Анастасия Пантелеева, аналитик российской "Медийной инициативы за права человека".

"Человек могут арестовать за то, что у него окна в доме выходят на потенциально важный для российских военных участок. И если его обстреливают, то в корректировке огня обвиняют живущего рядом", — говорит Пантелеева.

К примеру, в ноябре 2023 года, после того, как ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, стало известно о новых похищениях украинцев на оккупированном левобережье Херсонщины.

Угрозы и пытки

BBC рассказывает несколько историй граждан Украины, захваченных в плен.

"Однажды сказали поднять ноги с пятками вверх. Я отказался. Мне приставили автомат к гениталиям и дали выбор. Я, конечно, выбрал ноги. Они взяли две резиновые палки и били очень долго ими по пятам. Если я опускал ноги, заставляли их снова поднимать. Если они опускались, били по голове и спине", – рассказал 29-летний Антон Ломакин из Херсона, который сам прошел через плен.

Сколько гражданских украинцев в плену РФ

В расследовании составили список СИЗО и исправительных колоний, в которых содержатся украинские граждане – 34 заведения на территории 17 регионов РФ и два СИЗО в оккупированном Симферополе.

Также их содержат в тюрьмах так называемых "ДНР", "ЛНР" и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на ноябрь 2023 года, в плену находятся 4337 украинцев. Из них 3574 человека — это военные, 763 человека — гражданские.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в рамках всех обменов пленными домой вернулись более 140 гражданских украинцев. По его словам, пропавших без вести на оккупированных территориях может быть 25 тыс. человек.

Ранее пробывший в российском плен и 9 месяцев странский защитник, кикбоксер из Чернигова 30-летний Алексей Ануля рассказал о пережитых издевательствах и пытках. В частности, мужчина ел червей и живую крысу, его в плену чуть не изнасиловали.

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