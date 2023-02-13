"Человек власти": в Польше объяснили, какую функцию патриарх Кирилл выполняет для режима Путина

РПЦ является частью российского режима и РФ может использовать церковь на международном уровне для легитимации войны против Украины.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, РПЦ годами играет немаловажную роль в системе власти и российской пропаганде.

"Надо ожидать, что православная церковь может быть использована на международном уровне для легитимации войны, а также для поляризации и радикализации западных общин, в которых действует церковь. Это типичный modus operandi (метод действия), используемый для гибридных атак против западных стран", – объяснил он.

Жарин отметил, что предстоятель РПЦ Кирилл (Гундяев) долгие годы был функционером российского режима, он также активно участвовал в оправдании и легитимизации полномасштабной войны против Украины и даже призывал людей вступать в армию и вести боевые действия.

Польский представитель указал, что патриарх РПЦ является "человеком власти с очень важной функцией для режима", а его действия – это попытка использовать религиозные манипуляции для консолидации общества, представить российский агрессивный империализм как "борьбу добра и зла" и исказить образ России, которую он представляет как "убежище нравственных ценностей".

Кроме того, Жарин напомнил, что РПЦ недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, и объяснил, что это было сделано, чтобы показать, что, мол, православные общины за пределами России якобы поддерживают действия Кремля против Украины.

Напомним, ранее ярый сторонник Путина патриарх Кирилл похвалил оккупантов за "защиту родины". Он также заявил, что интересы русского православия есть не только в России. По его словам, "Донбасс – это первая линия обороны русского мира".

Также Кирилл заявил о "братских народах" и обвинил Украину в "изменении вектора исторического развития".

В свою очередь, Папа Римский Франциск призвал служителей церкви не оправдывать войну религией. СМИ отмечают, что проповедь Папы Римского была адресована патриарху Кириллу, пытающемуся таким образом оправдать жестокую войну против Украины.

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