Чем атаковали Новороссийск и что удалось поразить: Fire Point раскрыла детали ночного удара

Морской порт Новороссийска / © Getty Images

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Украинские беспилотники FP-1 в ночь на 9 сентября атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ. По имеющейся информации, под удар попали нефтяной и зерновой терминалы, а также военно-морская база Черноморского флота России.

Об этом сообщила компания Fire Point.

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«Беспилотники FP-1 этой ночью посетили Новороссийск», — заявили в компании.

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По информации Fire Point, поражен Новороссийский мазутный терминал, проектная мощность которого составляет около 4 млн. тонн в год. Компания сообщает о подтвержденных попаданиях и последующем возгорании резервуаров.

Попадание в Новороссийск.

Также под удар попал зерновой терминал КСК с проектной мощностью около 2,5 млн. тонн в год. По данным компании, в районе терминала фиксируется пожар в результате попадания.

Кроме того, Fire Point заявила о пожаре на территории Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ и поражении кораблей-ракетоносителей.

Новороссийск является одним из ключевых портовых центров России на Черном море. Здесь базируется значительная часть Черноморского флота РФ, а через местные терминалы экспортируют нефть, нефтепродукты, зерно и другие грузы. Доходы от экспорта наполняют российский бюджет, из которого финансируется война против Украины.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили в Новороссийске нефтяной терминал, объекты военной гавани и корабли – носители «Калибров». Генштаб ВСУ сообщил о пожарах на территории военно-морской базы и мазутного терминала, а также о взрывах в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

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