Чем били россияне и куда целились: стали известны подробности ночной атаки по Украине

Сегодня ночью украинские города пережили очередную вражескую атаку. Оккупанты выпустили ракеты и ударные беспилотники.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Этой ночью мы видели классический беспокоящий огонь, 10 беспилотных летательных аппаратов, которые враг запустил с временно оккупированной части Крыма, а именно с мыса Чауда. Все они были ликвидированы нашими мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, которые были уничтожены на юге, в частности двигались на Николаевщину, Херсонщину. Там их ликвидировали наши мобильные огневые группы. слишком мало времени остается на обнаружение и обезвреживание воздушных угроз. Харьков находится, к сожалению, достаточно близко к границе с РФ, очень мало времени остается на обнаружение и обезвреживание воздушных угроз. Россияне бьют зенитными ракетными комплексами С-300, которые используются как артиллерия большого радиуса действия, пытаясь скрывать свои комплексы, чтобы незаметно ударить по нашему городу", - сказал он.

Напомним, в ночь на 10 мая российские захватчики снова атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136" и ракетами.

Враг применил десять беспилотников с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области. Уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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