Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Чем больше бред, тем больше в него верят": ВСУ, Минобороны и Данилов о фейке РФ про ранение Залужного

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Чем больше бред, тем больше в него верят": ВСУ, Минобороны и Данилов о фейке РФ про ранение Залужного

Залужный продолжает выполнять свою работу.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что, несмотря на ИПСО россиян, Залужный продолжает выполнять свою работу.

Советник командования Сухопутных войск Алена Шевцова опубликовала новую фотографию с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в ответ на фейки россиян о якобы "смерти" или "ранении" любимого атамана украинцев.

Об этом она написала в Facebook.

"Целый день развлекаюсь, читая, как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков — Армейской авиации", — отметила Шевцова.

Новое фото Залужного / © Алена Шевцова / Facebook
Новое фото Залужного / Фото: Алена Шевцова / Facebook

Реакция Данилова

Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки" — написал Алексей Данилов в Twitter.

Свой твит Данилов подкрепил подмигивающим смайликом, намекая, что заявление пропагандистов Кремля о ранении Залужного – фейк.

©

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала фейк РФ по поводу ранения Залужного и призвала не верить чепухе кремлевских пропагандистов.

"Пройден колоссальный путь прививки от российских инфо вбросов. Мы научились отличать и ощущать даже между строк их коварство. Казалось, это правило уже подсознательно работает у каждого – верим официальным источникам.

Не верим обезличенным источникам информации – когда нет ни имени, ни названия учреждения, ни других идентифицирующих признаков. Когда вы просто не знаете, кто именно это написал. Но чем больше бред, тем больше в него верят", – отметила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что несмотря на ИПСО россиян, Залужный продолжает выполнять свою работу.

"Мы же это опровергли – неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих о которых враги пишут выдумки. У нас не подставляют двойников. Россияне просто испытывают свои ИПСО", – подытожила Маляр.

Напомним, российские пропагандистские СМИ писали, что якобы главком ВСУ Валерий Залужный "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая".

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. В начале мая распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

Также руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура.

Однако Командование Сил территориальной обороны опровергло заявление главаря вагнеровцев.

Впоследствии в ТРО подтвердили, что оккупанты действительно пытались убить Танцуру во время его поездки в Бахмут. К счастью, генерал Танцура жив и невредим.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
787
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация