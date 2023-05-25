"Чем больше бред, тем больше в него верят": ВСУ, Минобороны и Данилов о фейке РФ про ранение Залужного

Заместитель министра обороны подчеркнула, что, несмотря на ИПСО россиян, Залужный продолжает выполнять свою работу.

Советник командования Сухопутных войск Алена Шевцова опубликовала новую фотографию с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в ответ на фейки россиян о якобы "смерти" или "ранении" любимого атамана украинцев.

Об этом она написала в Facebook.

"Целый день развлекаюсь, читая, как российские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков — Армейской авиации", — отметила Шевцова.

Новое фото Залужного / Фото: Алена Шевцова / Facebook

Реакция Данилова

Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки" — написал Алексей Данилов в Twitter.

Свой твит Данилов подкрепил подмигивающим смайликом, намекая, что заявление пропагандистов Кремля о ранении Залужного – фейк.

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала фейк РФ по поводу ранения Залужного и призвала не верить чепухе кремлевских пропагандистов.

"Пройден колоссальный путь прививки от российских инфо вбросов. Мы научились отличать и ощущать даже между строк их коварство. Казалось, это правило уже подсознательно работает у каждого – верим официальным источникам.

Не верим обезличенным источникам информации – когда нет ни имени, ни названия учреждения, ни других идентифицирующих признаков. Когда вы просто не знаете, кто именно это написал. Но чем больше бред, тем больше в него верят", – отметила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что несмотря на ИПСО россиян, Залужный продолжает выполнять свою работу.

"Мы же это опровергли – неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих о которых враги пишут выдумки. У нас не подставляют двойников. Россияне просто испытывают свои ИПСО", – подытожила Маляр.

Напомним, российские пропагандистские СМИ писали, что якобы главком ВСУ Валерий Залужный "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая".

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. В начале мая распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

Также руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура.

Однако Командование Сил территориальной обороны опровергло заявление главаря вагнеровцев.

Впоследствии в ТРО подтвердили, что оккупанты действительно пытались убить Танцуру во время его поездки в Бахмут. К счастью, генерал Танцура жив и невредим.

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