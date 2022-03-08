"Чем больше зверь съест, тем больше ему захочется": Зеленский предупредил Запад, что Россия не остановится на Украине

"Чем больше зверь съест, тем больше ему захочется": Зеленский предупредил Запад, что Россия не остановится на Украине

По словам президента, Украина находится в зоне свободы.

Россия не остановится только на Украине, поэтому война может затронуть и страны Запада.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы находимся в этой зоне свободы. И когда границы прав и свобод нарушаются и на них наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы первые. А вы станете вторыми. Чем больше зверь съест, тем больше ему захочется", — отметил Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к западным партнерам с просьбой помочь обезопасить небо над Украиной от обстрелов российских оккупантов. Президент просит обезопасить небо либо своей силой, либо предоставить Украине боевые самолеты.

ТСН.ua