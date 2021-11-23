Чем будем укрощать Кремль: украинские военные показали мощные фото испытаний Bayraktar и Javelin

Чем будем укрощать Кремль: украинские военные показали мощные фото испытаний Bayraktar и Javelin

Украинские военные отработали новую тактику применения беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin.

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области сегодня, 23 ноября, украинские военные провели инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. В ходе мероприятия испытали разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что украинская армия приобрела и получила от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Речь идет, в частности, о разведывательно-ударных комплексах Bayraktar и противотанковых ракетных комплексах Javelin.

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", — отметил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Инструкторско-методические занятия преследуют цель проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного Вооруженными Силами Украины на востоке", — сообщили в Генштабе ВСУ.

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