"Чем быстрее, тем лучше": Путин требует прямых переговоров Киева с главарями "ЛНР" и "ДНР"

"Чем быстрее, тем лучше": Путин требует прямых переговоров Киева с главарями "ЛНР" и "ДНР"

Российский президент прокомментировал обострение в Донбассе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для деэскалации на востоке Украины требуются прямые переговоры с "представителями Донбасса".

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на пресс-конференции после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Комментируя обострение на Донбассе, спровоцированное обстрелами со стороны пророссийских боевиков, российский президент предложил свой вариант выхода из кризиса.

"Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше", — подчеркнул Путин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит оснований отдельно обсуждать гарантии безопасности Украины, как это предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: