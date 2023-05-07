Чем чревато отсутствие военного билета: объяснение адвоката

Могут ли отказать в приеме на работу из-за отсутствия военно-учетного документа

Адвокат Ростислав Кравец Адвокат разъяснил, могут ли не взять на работу из-за отсутствия военно-учетного документа.

По словам юриста, отсутствие военного билета или иного военно-учетного документа не может быть основанием для отказа в принятии на работу. Кодекс законов о труде и статья 43 Конституции гарантирует гражданам трудоустройство.

Могут ли уволить военнообязанного с работы из-за отсутствия военного билета

Адвокат пояснил, что отсутствие военного билета, прописного свидетельства или временного свидетельства не является основанием увольнения с работы. Потому что этого не предусматривает Кодекс Закона "О труде". "Поэтому, — по словам Кравца, — какие-либо угрозы руководителей из-за того, что вы не встали на военный учет или вы не предоставляете соответствующие военно-учетные документы, не является основанием для увольнения вас с работы".

То есть, как подытожил адвокат, "уволить вас в связи с отсутствием военно-учетного документа не могут, отказать, по моему мнению, в принятии на работу в связи с отсутствием военного билета вас тоже не могут". К тому же на сегодняшний день проверок работодателей нет, как и нет допуска к ним представителей ТЦК.

Что нельзя делать без военного билета по словам военных

Начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов отметил, что на работу военнообязанного могут взять, так же как зачислить на обучение только после предъявления военного — учетного документа.

Что касается женитьбы или лечения, по словам военного никаких ограничений по регистрации браков или разводов, равно как лечения военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

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