Чем для России закончилась война, схожая с нынешней: Буданов напомнил

Глава ГУР Минобороны сравнил войну России и Украины с другой исторической войной.

Почти 500 лет назад Московия вела с тогдашними "странами Запада" Ливонскую войну, закончившуюся полным поражением и периодом "смуты".

Об этом в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук напомнил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

“На мой взгляд, субъективный, это очень похоже на то, что было во время Ливонской войны, тогда тоже Россия пыталась воевать, как она сейчас кричит, с западным миром... Чем закончилась [война], посмотрите в истории – полным проигрышем, наступлением периода, называвшегося официально "смутой", — заметил глава ГУР.

Как известно из истории, участниками упомянутой Кириллом Будановым Ливонской войны, продолжавшейся в 1558–1583 годах, были с одной стороны Московия, а с другой – Ливония, Литва (с 1569 года – Речь Посполитая), Дания, а также Швеция.

Союзное польско-литовско-руско-шведское войско разбило московскую армию. Речь Посполитая и Швеция постепенно стали лидерами региона, а Московское царство вступило в период продолжительного политико-экономического кризиса.

Напомним, ранее бывший министр обороны Румынии и вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашко в интервью ТСН.ua рассказал о возможных сценариях поражения России в войне против Украины.

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