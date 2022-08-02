Чем для Украины может обернуться конфликт между Китаем и Тайванем — военный эксперт объяснил

Если Китай прибегнет к военным мерам против Тайваня, США будут вынуждены вмешаться в эту войну. На фоне этого Белый дом может снизить поддержку Украины.
Украине важно внимательно следить за событиями, разворачивающимися между Китаем и Тайванем на фоне визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это нужно, потому что США могут уменьшить военную поддержку нашего государства.
Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Если Китай примет военные меры, то Соединенные Штаты будут вынуждены втянуться в войну. Для нас это очень важно: смогут ли США сегодня тянуть войну на два фронта. Это будет прямое противостояние Китая и США, и мы можем здесь оказаться на втором плане. Это для нас очень важно – поэтому нужно наблюдать и смотреть”, — подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, что россияне обстреляли общежитие в Николаеве.
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