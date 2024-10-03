Чем для Украины может обернуться выход из Угледара и что будет с Покровском — The Times

Захват Угледара россиянами усиливает давление на украинские силы, но не изменяет кардинально ситуацию на фронте.

Потеря Угледара увеличивает давление на украинских военных в Донецкой области, страдающих дефицитом боеприпасов и личного состава, ведь существенные ресурсы направлены на удержание позиций в Курской области на территории РФ.

Об этом пишет The Times.

"Русская победа, хоть и в значительной степени символична, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей – несколько приближается", – говорится в материале издания.

Однако военные блоггеры РФ не стали праздновать захват Угледара, ведь многие сомневаются, что российская армия может быстро продвинуться дальше вглубь контролируемой Украиной территории.

В издании отметили, что Угледар сильно заминирован, поэтому российским оккупантам нужно время, чтобы очистить город от неразорвавшихся мин и боеприпасов. Кроме того, дальнейшему продвижению РФ будут препятствовать украинские оборонные позиции к северо-востоку от города.

"Увлечение Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особенно важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару", — подчеркнули в Институте исследования войны.

В то же время, в The Times добавили, что для захвата Покровска российские захватчики должны маневрировать на открытой местности примерно 30 км. Город имеет стратегическое значение из-за железнодорожного сообщения, а это свидетельствует о том, что находящийся под постоянными обстрелами РФ штурм Покровская маловероятен, заверили аналитики издания.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российская армия стремится получить возможность наступать на Покровск Донецкой области с южного направления, если им удастся захватить Селидово.

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