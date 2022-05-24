"Чем дольше длится эта война, тем больше будет цена": Зеленский призвал партнеров поставлять Украине оружие

"Чем дольше длится эта война, тем больше будет цена": Зеленский призвал партнеров поставлять Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые присылают Украине оружие. Впрочем, страна все еще нуждается в тяжелом вооружении.

По словам президента, Украина защищает не только свою свободу, но и всего мира. Поэтому отправлять Украине оружие – это лучшие инвестиции для преодоления мировых кризисов.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Я благодарен всем партнерам, которые помогают. Но подчеркиваю снова и снова – чем дольше длится эта война, тем больше будет цена защиты свободы не только для Украины, но и всего свободного мира. Поэтому поставки Украине тяжелого оружия, реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельное и другое оружие – это лучшие инвестиции в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала", — сказал Зеленский.

"Срок, которого не предусматривали ведущие разведки мира" - обращение Зеленского на 3-й месяц войны

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский сообщил о крайне сложной ситуации на Донбассе, а также заявил, что нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество оккупантов в количестве техники и вооружений.

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