"Чем дольше длится эта война, тем больше рисков для всей планеты": Ермак призвал союзников предоставить большее вооружение

В Офисе президента сообщили, что, несмотря на постоянные поставки оружия от Запада, его до сих пор недостаточно и призвали предоставить больше.
В частности, речь идет о тяжелом вооружении, прежде всего о реактивной системе залпового огня MLRS.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".
"Оружие. Оно нам все еще очень нужно. Мы очень благодарны нашим союзникам за его поставки. Верим в искренность намерений полностью выполнить взятые на себя обязательства. Но нам все еще не хватает тяжелых вооружений. У нас до сих пор нет MLRS (Multiple Launch Rocket System — реактивная система залпового огня). Такая техника способна спасти жизнь нашим людям, не только военным. Ведь для россиян мирные жители Украины тоже являются легитимными целями, как и гражданская инфраструктура. Поэтому потеря времени для нас обходится очень дорого во всех смыслах", — подчеркнул Ермак.
Он добавил, что угроза продовольственного кризиса и риск голода в десятках стран, о которых предупреждает руководство ООН, абсолютно реальны.
"Оккупация и обстрелы АЭС российскими войсками и шантаж ядерными ударами несут угрозы глобальной катастрофы. Невозможность эксплуатировать почти треть наших посевных площадей, систематическое уничтожение российскими войсками украинской аграрной и транспортной инфраструктуры, блокада наших морских портов – это элементы общей стратегии России для давления на международное сообщество", – отметил руководитель ОП.
Ермак подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Украины – это не тема компромиссов. Он подчеркнул, что Россия должна освободить все украинские территории, включая Донбасс и Крым.
"Нашей целью является самое быстрое установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше рисков для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов. Россия должна освободить наши территории, учитывая украинский Крым и украинский "Донбасс. Как вы видите сегодня наступление россиян захлебывается. Они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое вскоре нарушат, как это было с двумя минскими договоренностями. Для нас это не допустимо. Нельзя снова давать". агрессору поглощать Европу кусками", — подрезюмировал Ермак.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил программу поддержки Украины, которая состоит из четырех пунктов. Детальнее — ЗДЕСЬ.
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