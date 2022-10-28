Чем грозит подрыв дамбы Каховской ГЭС: министр защиты окружающей среды заявил о бедствии для всего мира

В частности, будут затоплены Херсон и другие города, а в Крыму люди просто лишатся доступа к питьевой воде.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС будет означать очень масштабную экологическую беду, последствия которой точно ощутит вся Европа и мир.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Подрыв дамбы будет означать очень масштабную экологическую беду. Ее последствия точно ощутит весь мир и вся Европа. Какой конкретный ущерб будет нанесен окружающей среде — трудно спрогнозировать, все будет зависеть от масштабов разрушений, что именно будет разрушено, какие части гидросооружения и так далее", — сказал министр.

"Во-первых, подрыв дамбы точно повлечет за собой подтопление территории города Херсон, Голой Пристани и Новой Каховки, которые расположены в долине реки Днепр. Насколько разрушительной будет паводковая волна – все будет зависеть от конкретных условий возможной, потенциальной чрезвычайной ситуации", – сообщил Стрелец.

Он также предупредил о загрязнении водоемов мусором и химикатами.

"Во-вторых, мы должны помнить о возможном загрязнении мусором и разными химическими веществами воды, которая будет перемещена в Днепровско-Бугский лиман, а затем соответственно в Черное море. Из Черного моря вода точно с загрязняющими веществами может попасть в Средиземное море и о последствиях мы можем только делать какие-то моделирования и прогнозы", – рассказал глава Минсреды.

Он также сообщил, что значительный ущерб будет нанесен уникальному водно-болотному угодью международного значения, который называется "Дельта реки Днепр", а также Национальному природному парку "Нижнеднепровский".

"Именно здесь от Каховской ГЭС до Днепровско-Бугского лимана Днепр сохранил свое природное состояние. Здесь сохранились редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, значительное количество видов животных и растений, которые включены в мировой красный список Международного союза охраны природы", — пояснил чиновник.

Он обратил внимание на то, что парк "Нижнеднепровский" на сегодняшний день находится в оккупации и власти потеряли связь с администрацией и дирекцией в связи с повреждением электросетей. Поэтому остается лишь догадываться, в каком состоянии находится парк.

"Но мы не хотим его полностью потерять, потому что это важная часть экосистемы нашей страны", — подчеркнул Стрелец.

"Самое главное – если россияне действительно совершат такие действия, то они могут оставить весь Крымский полуостров без днепровской воды, поскольку снижение уровня воды в водохранилище просто исключит возможность подачи воды через Северокрымский канал к полуострову. И вообще планирование такой операции с их стороны свидетельствует об отношении России к тем людям, которые остались жить в оккупированном Крыму. Они просто не учитывают, что люди могут просто остаться без питьевой воды", – резюмировал министр.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Каховская ГЭС на сегодняшний день заминирована россиянами частично для частичного разрушения. При таком сценарии возможно действительно большое экологическое бедствие, а также это замедлит продвижение ВСУ, однако ненадолго.

Позже в расведке сообщили, что оккупанты вряд ли сейчас взорвут Каховскую ГЭС, ведь пока там нет необходимого количества взрывчатки.

По оценкам аналитиков, россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС для создания буферной зоны между Херсонщиной и Крымом.

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