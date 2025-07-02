Чем грозит Украине остановка военной помощи США: WP о катастрофических последствиях решения Трампа

Решение Трампа остановить поставки оружия Украине будет иметь катастрофические последствия / © ТСН.ua

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Через три с половиной года после начала конфликта Россия начала новое наступление, усилив атаки дронами и ракетами на украинские города. Кремлевский диктатор Владимир Путин, соблюдая максималистские территориальные требования, отверг все призывы к прекращению огня. В то же время, Украина сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат. Без немедленного увеличения помощи , предупреждают западные сторонники Украины, «катастрофический провал может быть неизбежен» для правительства в Киеве.

Об этом пишет The Washington Post.

Почему заморозка помощи – катастрофа?

Теперь появилась новость о том, что администрация Трампа приостанавливает некоторые поставки оружия Украине, включая ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot – основы украинской обороны от российских авиаударов, а также высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты для истребителей F-16. Это оружие, обещанное администрацией Байдена, часть которого уже была размещена в Польше.

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Заморозка поставок произошла после того, как Пентагон установил, что американские запасы боеприпасов опасно низки. По словам офиса пресс-секретаря Белого дома, решение «было принято для того, чтобы поставить интересы Америки во главу угла».

Однако издание отмечает, что пауза в поставках этих критически важных систем вооружения Украине сейчас, когда Россия идет в наступление, может иметь «разрушительные и необратимые последствия», если Россия победит, США, их европейские союзники и мир будут менее безопасны.

Война на истощение: российские преимущества и украинские вызовы

Европа пообещала попытаться восполнить пробел, возникший из-за отказа администрации Трампа. В апреле Европа впервые с июня 2022 года превзошла США как самый большой донор военной помощи Украине, предоставив около 85 миллиардов долларов по сравнению с 77 миллиардами долларов от Америки. Однако европейские страны сталкиваются со своими вызовами: их запасы оружия низки, а оборонные отрасли не готовы к устойчивому высокомасштабному производству.

В то же время Россия имеет большую промышленную базу и уже перевела экономику на военные рельсы. Иными словами, в войне на истощение у России есть преимущество.

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«Если Россия победит в этой агрессивной войне, это будет не из-за отсутствия решимости Украины. Это будет из-за „нерешительности Америки“», — отмечает издание.

Напомним, США второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине . Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.