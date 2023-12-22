Чем грозит Украине потеря поддержки Запада: в ISW описали мрачный сценарий

Баланс на фронте может легко склониться в любую сторону.

Военная поддержка Украины со стороны Запада является единственной возможностью помешать президенту-диктатору РФ Владимиру Путину достичь своих целей в войне. приостановка помощи приведет к тому, что страна потеряет способность сдерживать оккупантов.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что нынешняя позиционная война в Украине характеризуется неустойчивой ситуацией, которая не является безвыходной, потому что легко может измениться в зависимости от принятых решений на Западе. Западная поддержка в области безопасности способствует возможности ВСУ отражать российские атаки, а также освобождать от врага дополнительные территории.

Таким образом, подчеркивают в ISW, продление этой поддержки кажется единственной возможностью помешать достижению президентом Российской Федерации Владимиром Путиным своих целей в Украине.

"Длительная помощь Запада в области безопасности, позволяющая украинским силам отражать текущие и будущие наступательные усилия России и освобождать больше украинской территории, является единственным курсом действий на данный момент, который может сделать Россию неспособной достичь максималистские цели Путина в Украине", — говорится в отчете.

Напомним, ранее аналитики ISW заявляли, что задержка западной помощи затормозит контрнаступление ВСУ этой зимой. Отмечается, что у украинских сил дефицит 122-мм и 152-мм снарядов по всей линии фронта. Именно из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены перераспределять артиллерийские боеприпасы и перепланировать военные задачи.

Кроме того, генерал Александр Тарнавский подчеркнул, что украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи. По его словам, Силы обороны Украины столкнулись с нехваткой на фронте артиллерийских снарядов

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