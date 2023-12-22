Чем грозит Украине потеря поддержки Запада: в ISW описали мрачный сценарий

Баланс на фронте может легко склониться в любую сторону.
Военная поддержка Украины со стороны Запада является единственной возможностью помешать президенту-диктатору РФ Владимиру Путину достичь своих целей в войне. приостановка помощи приведет к тому, что страна потеряет способность сдерживать оккупантов.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что нынешняя позиционная война в Украине характеризуется неустойчивой ситуацией, которая не является безвыходной, потому что легко может измениться в зависимости от принятых решений на Западе. Западная поддержка в области безопасности способствует возможности ВСУ отражать российские атаки, а также освобождать от врага дополнительные территории.
Таким образом, подчеркивают в ISW, продление этой поддержки кажется единственной возможностью помешать достижению президентом Российской Федерации Владимиром Путиным своих целей в Украине.
"Длительная помощь Запада в области безопасности, позволяющая украинским силам отражать текущие и будущие наступательные усилия России и освобождать больше украинской территории, является единственным курсом действий на данный момент, который может сделать Россию неспособной достичь максималистские цели Путина в Украине", — говорится в отчете.
Напомним, ранее аналитики ISW заявляли, что задержка западной помощи затормозит контрнаступление ВСУ этой зимой. Отмечается, что у украинских сил дефицит 122-мм и 152-мм снарядов по всей линии фронта. Именно из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены перераспределять артиллерийские боеприпасы и перепланировать военные задачи.
Кроме того, генерал Александр Тарнавский подчеркнул, что украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи. По его словам, Силы обороны Украины столкнулись с нехваткой на фронте артиллерийских снарядов