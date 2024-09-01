Чем грозит вероятный захват Покровска: Жорин рассказал о возможных действиях россиян

Со взятием Покровска у оккупантов откроются новые возможности для наступления.
Потеря Покровска для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия. При таком сценарии у российской оккупационной армии будет сразу несколько вариантов для дальнейшего наступления.
Об этом рассказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.
По словам военного, наиболее вероятны три сценария:
- развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск;
- продвигаться на юг и попытаться окружить группировку Сил обороны Украины;
- начать наступление в Днепропетровскую область.
"По моему личному мнению, первые два направления для россиян более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", — отметил Максим Жорин.
Напомним, по мнению Александра Мусиенко, уход ВСУ с определенных позиций под Покровском не следует расценивать как "тотальную катастрофу". Во второй половине сентября может состояться масштабное сражение за город Покровск, которое ознаменует окончание российского наступления в Донецкой области, продолжающееся с октября прошлого года.
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