Чем и как скоро оккупанты смогут заменить Starlink: эксперт ответил

Starlink / © facebook.com/sukhomlyn.sergey

Россияне столкнулись с серьезными логистическими и управленческими проблемами на линии боевого столкновения из — за отключения неверифицированных терминалов Starlink. Утрата современной связи уже повлияла на ситуацию на поле боя, существенно снизив наступательный потенциал противника.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло для «24 Канала».

Эксперт отметил, что Starlink был для россиян наиболее удобным инструментом для координации действий. Его отсутствие заставляет врага искать альтернативы, значительно уступающие в эффективности.

«С советских времен есть стандартные методики организации радио- и проводной связи. Но понятно, что российским военным гораздо легче использовать тот же Telegram для корректировки ударов и быстро разворачивать Starlink, который является очень удобной технологией», — отметил эксперт.

Жмайло отметил, что хотя начальник Генштаба РФ еще с 2022 года пытался бороться с зависимостью от западных технологий, реальную замену им так и не нашли. Российская навигационная система и средства связи устаревшие, немассовые и неудобные.

Когда и чем россияне смогут заменить Starlink

Последствия технологического удара уже фиксируются в сводках с фронта. По словам эксперта, статистика Генштаба свидетельствует о реальном понижении активности врага.

"Россиянам понадобятся недели для того, чтобы восстановить нормальное функционирование своей связи. Если посмотреть статистику, можно увидеть, что на линии боевого столкновения интенсивность штурмов действительно упала, а на некоторых участках и вообще остановилась. Это и является прямым свидетельством проблемы для россиян», — подчеркнул Дмитрий Жмайло.

По оптимистичным для врага прогнозам, на восстановление управляемости войсками им понадобится несколько недель. По более реалистичному сценарию — это могут быть месяцы.

Несмотря на тактический успех Украины, эксперт предостерегает недооценку врага. Россия сохраняет способность быстро масштабировать любые доступные технологические решения.

Главным риском остается сотрудничество Москвы с Пекином. Существует возможность появления на фронте китайских аналогов спутниковой связи, которые могут заменить заблокированные терминалы Starlink. Кроме того, россияне продолжают пытаться копировать или воровать украинские технологические решения для адаптации под свои нужды.

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация об использовании врагом терминалов SpaceX, полученных через механизмы параллельного импорта. Однако совместные усилия украинской стороны и партнеров по ограничению работы этих устройств на оккупированных территориях дали свой результат.