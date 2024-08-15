Как изменилась ситуация под Бахмутом с начала Курской операции – военный ответил

По словам военного, россияне, как совершали штурмовые действия, так и продолжают их совершать. Отток их сил не чувствуется.

На Бахмутском направлении даже после начала операции в Курской области отток сил противника не ощущается.

Об этом заявил офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, передает "Эспрессо".

По словам военного, вражеские штурмовые группы стали меньше, но это не связано с операцией ВСУ в Курщине.

"В районе обороны бригады "Рубеж" нет ощутимого оттока личного состава противника. Россияне, как совершали штурмовые действия, так и продолжают их совершать. Однако противник изменил тактику штурмов. Группы для штурмов стали меньше, но это не связано с тем, что наши войска начали активные боевые действия в районе Курской области", – говорит Кожубенко.

По его словам офицера, цель россиян в этом направлении остается неизменной. Они стремятся достичь Северска, чтобы дальше развивать активные штурмовые действия в направлении Славянска, и двигаться дальше к большим населенным пунктам.

"Пока готовимся к боевым действиям и отбиваем все удары противника", – заверил Кожубенко.

Ранее британская разведка показала спутниковые снимки разрушений в Бахмуте (фото).

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