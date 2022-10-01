Чем Кремль еще может шантажировать Украину и мир – политолог рассказал

У Путина практически нет ощутимых "козырей", которыми он может угрожать Украине и миру.

После недавней попытки аннексии оккупированных территорий Украины Путин не получил никаких новых "козырей". Кремль будет эксплуатировать "старые" темы.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Ярослав Божко.

По его мнению, Кремль до сих пор использует мобилизацию как собственный "козырь".

"Определенным образом для российского руководства эта мобилизация еще не начиналась. Они только начали грести людей. Кто-то потерялся, кто-то убежал. Они ее еще не используют как "отыгранный козырь", - отметил он.

Однако ядерный шантаж и возможное применение тактического ядерного оружия – это главные тезисы Кремля, которыми он пытается запугать Украину и мир.

Кроме этих двух тем, у Кремля есть еще несколько мелких точек влияния. Они могут угрожать отказаться поставлять энергоносители на Запад. Или попытаются сорвать "зерновое соглашение" ударами по Одессе или восстановлением морской блокады, хотя сомнительно, что они на это сейчас способны.

"Это хорошо объясняет, почему Путин в последнее время часто говорит о теме продовольствия, что его Запад обманул. Это также возможная точка влияния. А в общем у них не осталось стратегически ощутимых "козырей", которые есть в поле нашего зрения", — резюмировал политолог.

Напомним, аналитики рассказали, что у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия.

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