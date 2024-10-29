Чем меньше происходит качественных реформ внутри украинской армии, тем выше вероятность, что нам «хана» — Стерненко

В организационной структуре Вооруженных Сил Украины существует катастрофическая проблема, которая может привести к неконтролируемому масштабному кризису стратегического уровня и стать причиной потери украинской государственности.

Об этом заявил украинский активист и военный волонтер Сергей Стерненко во время стрима «Нараскрут».

«Так формируются доклады вверх: снизу доклад пошел возможно о реальном положении дел, на штабе выше – украсили, на уровень выше посмотрели и еще доукрасили (потому что никто не хочет идти с плохими новостями), и пока оно дошло по вертикали, оно настолько изменилось, что ничего общего с реальностью может не иметь даже на 1%. Ситуация сложная, но контролируемая. Но почему тогда бывает так, что мы не можем удержать оборону большими силами, чем силы противника, наступающие на этот участок? – отметил Стерненко.

Он добавил, что основной проблемой является нехватка людей в войсках, но не меньшая проблема — неэффективность использования имеющихся ресурсов.

«Президент должен, в первую очередь, сказать самому себе, честно и открыто, что у нас катастрофическая проблема с организационной структурой Вооруженных Сил Украины. Эта катастрофическая проблема может привести к абсолютно неконтролируемому масштабному кризису стратегического уровня и может повлечь за собой абсолютный военный коллапс с последующей потерей Украинской государственности. Этот сценарий вполне реалистичен. И чем больше времени проходит, чем меньше происходит действительно качественных реформ внутри войска, тем выше вероятность того, что нам хана. И это объективно», – акцентировал волонтер.

Стерненко подчеркнул, что война — это в первую очередь математика, и если против Украины воюет противник с гораздо большими ресурсами оружия и личного состава, значит, не надо соперничать с ним количеством.

«Значит мы должны действовать по доктрине асимметричной войны. Что это значит? Мы должны более эффективно и разумно использовать наши силы и средства. Мы должны искать креативные подходы для проведения операций. Мы должны больше беречь людей и хитростью преодолевать нашего противника», — сказал он.

По словам волонтера, иногда украинская армия отличается от российской в худшую сторону, в частности, россияне делают выводы и меняют свою организационную структуру войска, благодаря чему их армия начинает действовать эффективнее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина планирует привлечь в ВСУ больше иностранцев.

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