Чем может закончиться Курская операция: эксперт озвучил самый плохой сценарий для Украины

Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем завоевала в Украине за последние 2-3 месяца.

Операция в Курской области, несмотря на ее стремительный успех, может обернуться ее капитуляцией.

Такое мнение высказал Bild профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

По его словам, сейчас мы переживаем колоссальные перемены в войне.

"За это нужно придираться... Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это важное достижение", — отметил он.

Кроме того, он отметил, что у РФ возникли проблемы с опрокидыванием солдат и техники в Курскую область. Однако это делает положение российского лидера Владимира Путина угрожающим.

Масала также назвал возможные сценарии для Украины в результате операции в Курской области.

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"Худшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии на Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений... В конце концов это приведет к капитуляции Украины", — предупредил Масала.

Несмотря на это, он считает, что если операция в Курской области будет продолжаться как можно дольше и лишит Путина поддержки, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности".

"Это единственная стратегия, позволяющая положить конец войне без капитуляции Украины ", — резюмировал он.

Отметим, что россияне опрокидывают в Курскую область свои тыловые подразделения и резервы, поэтому в Украине не падает интенсивность боев.

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