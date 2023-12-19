Чем можно компенсировать недостаток снарядов в ВСУ: замминистр обороны дал ответ

Генерал Иван Гаврилюк рассказал, как сделать так, чтобы Украине в 2024 году хватило оружия.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк признает: дефицит артиллерийских боеприпасов в Украине будет продолжаться. И чтобы компенсировать нехватку снарядов, Украина наращивает производство дронов-камикадзе.

Об этом генерал Гаврилюк сказал в интервью BBC.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", — отмечает генерал.

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Кроме того, по словам заместителя министра обороны, наращивается собственное производство боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР.

Однако, как отмечает Гаврилюк, большинство западных систем, которые Украина получила от партнеров, используют другой калибр – наиболее распространенным является 155 мм. Так что вместе с западными компаниями Украина планирует производить такие снаряды на своей территории.

"Мы не можем говорить о производстве большого количества 155-мм снарядов", – говорит генерал Гаврилюк. Но в следующем году он ожидает, что украинская оборонная промышленность произведет "их достаточно, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно [на передовой], и количеством снарядов, которые могут дать партнеры".

Напомним, к использованию в ВСУ были допущены боеприпасы украинского производства: девять типов боеприпасов к беспилотникам и четыре типа боеприпасов для подствольных гранатометов.

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