Чем обернется для Украины потеря Гуляйполя: эксперт предупреждает об опасном маневре РФ

Гуляйполе.

Армия агрессорки России пытается создать полуокружение Гуляйполя в Запорожской области, чтобы вытеснить оттуда украинские войска. Утрата этого города грозит продвижением захватчиков в сторону Запорожья.

Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "КИЕВ24".

"Что касается фортификации - враг бьет в обход. В этом заключается опасность продвижения в сторону Гуляйполя, и в сторону Орехова, а также создание позиций для дальнейшего наступления на Запорожье в каком-то будущем... Через неделю, через месяц, через два месяца. Основные оборонные позиции сконцентрированы на юге. южнее”, - отмечает военный аналитик.

Попович добавляет, что у Гуляйполя повторяется сценарий Покровско-Мирноградской агломерации.

Он также отмечает, что ситуация у Гуляйполя "сформировалась не вчера и даже не в октябре, когда враг там активизировался". По словам эксперта, это последствия Угледара, ситуации на юго-донецком направлении.

"Оттуда эта угроза отходит", - подчеркнул эксперт.

Если Гуляйполе будет потеряно, то дальнейшее наступление, подчеркнул Попович, будет в сторону Запорожья и Орехова.

"Создание возможностей для начала наступательных действий непосредственно на областной центр в каком-то будущем. Когда это произойдет, прогнозировать мы не можем, но это продвижение оно создает в потенциальном будущем угрозы именно для Запорожья", - подчеркнул Попович.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что Гуляйполе может постигнуть судьба Мирнограда и Покровска. Опасность для города в Запорожье еще больше возрастет, если россияне оккупируют Ровнополье – тогда захватчикам станет легче обстреливать Гуляйполе из дронов и артиллерии, ведь город расположен в низине.

По данным ISW, армии РФ осталось до Гуляйполя четыре километра. Оккупанты продолжают продвижение в город и автомагистраль Т-0401 Покровск-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских пунктов поставки Гуляйполя.