Чем обернется возможное поражение Украины против России: мнение западного эксперта

Россияне пока не испытывают острого дефицита ни в человеческих ресурсах, ни в оружии, и если Запад остановит финансирование, Украина может потерпеть существенные поражения на поле боя.

Об этом пишет влиятельный колумнист The Washington Post Ли Хокстадер.

"ВСУ придется отступить, насколько можно сократить линию фронта, скромно отвечая на атаки россиян. Украинская армия, истощенная войной, станет еще более хрупкой", — предполагает Хокстадер.

По мнению эксперта, ключевая причина вероятного поражения Украины – не в неудачном контрнаступлении или промедлении Джо Байдена предоставить те виды оружия, о которых Украина просит. И даже не превосходство России в ресурсах.

"Причин тому, почему война может пойти значительно менее приемлемым для Украины путем, две. Это группка республиканцев в Конгрессе США, блокирующих выделение помощи Украине, и Виктор Орбан, "троянский конь" Владимир Путина в Евросоюзе. Орбан способен заблокировать путь Украины в ЕС и выделение финансовой помощи на следующие годы. Без возможности платить по государственным счетам Киеву придется не то, что сложно — трудно представить, как в таких условиях можно выстоять и победить в войне", — пишет Хокстадер.

"Воплощение этого печального сценария стало бы безумным ударом для престижа и надежности Запада и демонстрацией того, что все обещания поддерживать Украину так долго, как это потребуется, оказались пустыми, ― пишет автор. ― Поражение таких масштабов будет иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем неспособность Киева проломить оборонительные линии россиян. Она поднимет занавес над новой эрой агрессии со стороны авторитарных государств. Потому что мировые демократии просто не смогут адекватно реагировать на это", — добавил он.

Напомним, что на фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.