Чем опасны завышенные ожидания общества от контрнаступления: объяснение эксперта

Коавленко отмечает, что критическое мышление важно для того, чтобы не разочаровываться в будущем.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко призывает украинцев не завышать ожидания от предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом передает FREEДОМ.

“К сожалению, есть такие веяния о том, что это контрнаступление может, если не вывести нас к границам 1991 года, то освободить такие территории, от которых мы все ойкнем. Весьма опасный путь так это воспринимать. Критическое мышление все же очень важно для того, чтобы не разочаровываться", — сказал он.

Безусловно, Коваленко признает, что контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской области были успешными и удивили наших западных партнеров. Но он призывает критично оценивать возможности Украины и понимать, что это не последняя контрнаступательная операция.

Какие территории могут не освободить во время контрнаступления

"У нас есть еще определенные зоны, которые мы не сможем освободить за этот период контрнаступления. Какие это будут зоны — не буду намекать, это прекрасно понятно. Например, полуостров Крым мы не освободим путем одного контрнаступления. Он будет освобождаться по отдельному сценарию. Но не сухопутной операцией, валом, наскоком на фоне одного выходящего из другого контрнаступления", — пояснил обозреватель.

Аналогично, по его словам, части Донецкой и Луганской областей, оккупированные РФ еще в 2014 году.

“Там проблема – общая граница с РФ и эта проблема именно в логистике. Если Крым можно изолировать, то эти территории изолировать от поставок вооружений, сил, средств, боеприпасов и т.п. довольно проблематично. Только если сократить расстояние между нашими дальнобойными средствами и возможностью поражения этих логистических артерий. Но опять-таки это будет свой отдельный сценарий", — подытожил Коваленко.

Украинское контрнаступление: последние новости

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление готовится на следующие недели.

В ВСУ объяснили, что "бавовна" в оккупированном Севастополе – это один из элементов подготовки украинской армии к активным действиям. Также в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление началось "небольшими шагами".

По мнению журналистов Foreign Policy, первые 24 часа контрнаступления станут решающими.

По информации издания Politico, администрация Байдена опасается последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.