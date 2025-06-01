Чем операция "Паутина" важна для Украины: эксперт о неожиданной причине

Дым на аэродроме «Белая» в Иркутской области РФ

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Операция «Паутина» по уничтожению российской бомбардировочной авиации является оплеухой российским спецслужбам и политическим сигналом всему миру.

Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ «Правое Дело» Дмитрий Снегирев, передает «Эспрессо».

«Это такая оплеуха российским спецслужбам, которые всему миру продемонстрировали несостоятельность проведения контрразведывательных, контрдиверсионных мероприятий на собственной территории. Представьте себе, фура подъехала практически аэродром, из фуры 20 беспилотников атакуют и где: в глубинных районах Российской Федерации. Россияне, наверное, надеялись, русское авось не прошло. „Авось“ накрыли паутиной, паутиной Службы безопасности Украины одновременно по пяти аэропортам. Причем, заметьте, опять-таки, Иркутская область, кто бы предполагал, что мы и туда достанемся», — отметил он.

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По мнению эксперта, этот удар, прежде всего, — политический сигнал для США, что украинцы готовы и дальше активно противодействовать россиянам.

«То есть эта география успешных операций украинского разведсообщества… показала субъектность украинского государства в моменте защиты национальных интересов. В первую очередь, это политический сигнал. Даже не столько россиянам, как Соединенным Штатам, где мы продемонстрировали готовность и дальше активно противодействовать российским оккупантам. Причем, заметьте, на территории самой Российской Федерации и говорится даже уже не о разрешениях Taurus», — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.

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