Чем ответит Путин на удар по Крымскому мосту: прогноз политолога

Политолог и исследователь Гарвардской школы Кеннеди Марианна Буджерин заявила, что подрыв Крымского моста является огромной пощечиной президенту РФ Владимиру Путину. Однако применение ядерного оружия для мести не даст российскому диктатору значительных военных преимуществ.

Об этом пишет 24 канал.

"Западная разведка очень пристально отслеживает эти так называемые "объекты С" – центральные склады ядерного оружия. Их около 12, один из них находится достаточно близко к украинской границе – возле Белгорода", – отметила она.

По ее словам, это был бы политический шаг российского президента, однако он не сломал бы способность Украины сопротивляться захватчикам.

Буджерин отметила, если бы Путин действительно решился на этот шаг, то следить за необходимой именно составами с тактическим ядерным оружием, поскольку его он действительно мог бы использовать. Однако применение нестратегического ядерного вооружения требует времени, ведь его еще нужно доставить в воинские части, откуда будет наноситься удар.

Напомним, утром субботы, 8 октября, в результате взрыва были уничтожены две секции Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Этим взрывом была нарушена важнейшая линия поставки вооружения для российских войск, воюющих на юге Украины, и нанесен дополнительный удар Кремлю, который и так терпит постоянные потери на фронте.

По данным российских властей, в результате взрыва и пожара часть дорожного полотна на мосту через Керченский пролив упала в море, и погибли, по меньшей мере, три человека. Российские власти сообщали о возгорании 7 цистерн с топливом из железнодорожного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инцидент, отметил в своем ночном обращении, что суббота "была хорошим и преимущественно солнечным днем" на территории Украины. "К сожалению, в Крыму было облачно", – сказал он.

Между тем, по мнению военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и военного летчика-инструктора Романа Свитана после взрыва на Крымском мосту войска РФ будут выходить с территории полуострова. По его словам, вчерашний "хлопок" существенно ускорит контрнаступление ВСУ.

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