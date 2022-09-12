Чем Путин ответит на позорное поражение на фронте: главные сценарии развития войны

Президент России Владимир Путин отомстил Украине за бегство оккупационных войск с территории Харьковской области ракетным ударом по электростанциям. Украинские власти расценили действия РФ как "акт отчаяния", а военные эксперты и аналитики называют несколько сценариев действий Кремля после болезненного поражения в Харьковской области.

Военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН выразил убеждение, что "жесткого ответа уже, наверное, не будет со стороны Российской Федерации".

"Объясню почему. Вопрос о применении ядерного вооружения на сегодняшний день, слава Богу, не стоит. Весь цивилизованный мир, не самые последние страны, дали сигнал России — даже не думай предпринять попытки применения оружия массового поражения, не говоря уже о ядерном. А в остальном Россия уже себя исчерпала", — убежден он.

Жданов отметил, что оккупанты "сегодня не могут нанести даже массированный ракетный удар".

"Вспомните, когда по территории Украины летело по 70 с лишним ракет одновременно с трех сторон — Российской Федерации, Беларуси и акватории Каспийского или Черного моря, с кораблей. А сегодня Россия в этом плане сдулась. Кинуть войска и пойти на прорыв нашей обороны? Это закончилось в июне месяце. Последний успех российских войск был — продвижение на 10 километров за 35 суток в июле на Бахмутском направлении. Я думаю, что Россия теперь утрется", — считает военный эксперт.

По его мнению, "поезд ушел, Российская Федерация военный ответ сегодня дать нам не может".

Российский политик Марк Фейгин напомнил, что в Кремле объяснили свое бегство "перегруппировкой войск" и не исключил, что теперь армия РФ попытается показать продвижение на Донбассе.

"Принята концепция, ее уже объявил Конашенков (спикер минобороны РФ — ред.) — "мы так и хотели". Мы хотели вывести находившиеся на Харьковщине силы на Донбасс. Это может на каком-то промежутке работать, если они займут Бахмут, Краматорск и скажут – вот видите, мы перебросили силы. А какая там перспектива? Я не уверен, что у них есть возможности сейчас добиться какого-то значительного военного успеха. Тем более, что моральная атмосфера сейчас очень плохая в войсках, потому что ни на кого поражения не действуют хорошо", — отметил Фейгин.

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит три варианта того, как оккупанты могут отреагировать на свой провал.

Согласно первому варианту, россияне начнут "отмазываться" и говорить бред, что отступление с Харьковщины — это "тактический маневр", "хитрый ход", а они готовят в других точках ударные группировки. Кроме того, оккупанты однозначно усилят ракетные обстрелы территории Украины.

"Сейчас остатки войск, которые хотя бы на что-то способны на Востоке и Юге, они переведут в глухую эшелонированную оборону. Это, если им вообще это получится сделать, потому что может не выйти. Также они попытаются насобирать хоть какие-то резервы в России, чтобы дальше перебрасывать их", – объяснил эксперт.

По мнению Мусиенко, второй вариант состоит в том, что кроме усиления ракетных ударов и попытки "собрать резервы", Путин и его пособники могут снова начать угрожать тактическими ядерными ударами.

Третий сценарий, как считает эксперт, наименее вероятен – Россия может признать реальную ситуацию и принять решение об отступлении.

У Путина пытались оставить украинцев без света

11 сентября Россия ударила ракетами по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Без света остались части Харьковской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией. Зеленский добавил, что " холод, голод, тьма и жажда – для нас не такие страшные и смертельные, как российские "дружба и братство".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали ракетный удар "актом отчаяния" после огромных потерь и отступления России на востоке Украины.

"Несмотря на свою террористическую тактику они обречены проиграть эту войну", — отметили в МИД.

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