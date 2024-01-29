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Чем РФ отражает атаки морских дронов в Крыму – партизаны нашли технику (фото)

Чем РФ отражает атаки морских дронов в Крыму – партизаны нашли технику (фото)

БМ-21 "Град" в Севастополе / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Оккупанты используют реактивную систему залпового огня в Севастополе.

Во временно оккупированном Севастополе войска РФ используют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов.

Об этом сообщает движение "Атеш" в Telegram.

По информации партизан, оккупанты пытаются использовать реактивную систему залпового огня "Град" с целью уничтожения морских дронов, используемых Украиной для поражения кораблей Черноморского флота РФ.

"Как показывает практика, такая тактика чаще не срабатывает, чем наоборот. Ранее наши агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани. Периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование. Мы ведем активное наблюдение за и продолжаем передавать собранную информацию СОУ для скорейшего и полного вытеснения оккупантов из Черного моря и Крыма.", — добавили в "Атеш".

Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя / ©
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя / ©
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя / ©
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя / ©
Перемещение судов РФ в бухтах Севастополя

Напомним, партизаны разведали обстановку в Джанкое (фото).

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