Чем Россия обстреляла дом в Днепре – ответ разведки Британии

Утверждение России о якобы причастности украинской ПВО к трагедии в Днепре ошибочно, отмечает разведка Британии.

Россия ударила по дому в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек, вероятнее всего, противокорабельной ракетой X-22, которая неточна в случае ее использования против наземных целей.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В разведке Британии отметили, что Россия возобновила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре 14 января. Тогда впервые за две недели оккупанты запустили десятки ракет.

Указывается, что, как и во время предыдущих восьми массированных обстрелов с 11 октября 2022 года, удары РФ в первую очередь были нацелены на электросети.

"Большая противокорабельная ракета Х-22 выпущена из бомбардировщика Ту-22М3, вероятно, попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек. Россия ошибочно намекнула, что украинская ракета ПВО несет ответственность. AS-4 KITCHEN (Х-22 - ред., упомянутое разведкой название – это классификация НАТО), как известно, неточно при использовании против наземных целей, поскольку ее радарная система наведения плохо различает цели в городских районах", — сказано в сообщении.

Подобное оружие РФ ответственно за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня 2022 года.

В британской разведке подчеркнули, что ракеты Х-22 непригодны для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.

"Хотя некоторые ракеты, такие как KITCHEN, непригодны для высокоточного удара, данные войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция способности России наносить удары на большом расстоянии более глубоко. Скорее всего, она пытается динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценки нанесенного ущерба", — добавили в Минобороны Британии.

Ракетный удар по Днепру

Войска РФ ударили по многоэтажке в Днепре 14 января.

По состоянию на утро 17 января в Днепре уже более 63 часов идет спасательная операция. На нынешнее утро разобрано 90% обломков разрушенного россиянами жилого дома. Спасатели все еще ищут 25 мирных жителей дома. Спасти удалось 39 человек, к сожалению, погибли 40 человек. Еще 79 раненых, в том числе 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые.

Кого убила российская ракета в Днепре – информация о погибших, фото и видео.

СБУ уже установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный приказ.

Мэр Днепра рассказал, куда целили россияне, ракета которых попала в дом.

Источники ТСН в полиции Днепропетровской области сообщили, что, по предварительной информации, незадолго до трагедии подозреваемые фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, подростки могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

Об этой же игре раньше предупреждал глава Минобороны и просил родителей проследить за детьми.

Президент Владимир Зеленский заверил, что каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности. Президент подчеркнул, что этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

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