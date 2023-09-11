Чем "шахеды" российского производства отличаются от иранских: объяснение Гуменюк

Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов "шахед" собственного производства для ударов по украинским городам.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Россия не может производить полноценные изделия высокой технологии. Но, пытаясь собирать по миру своих приспешников и тех, кто пытается ее поддерживать, в том числе получая воздушные борта из Тегерана, где прибывают не только готовые "шахеды", но и частично запчасти к ним, которые они могут использовать в собственном производстве, они не могут полноценно воспроизвести то, что уже сделано, пытаются модифицировать.

Но по нашим наблюдениям пока не очень удачно. Такие "шахеды", изготовленные в России, как говорят наши ребята, более вялые. Возможно, им не хватает мощности, не слишком подходящая скорость. Возможно, даже не прилагают боезапасы туда, чтобы был легче. Пока что изучаем, но это общее впечатление и наблюдение мобильно-огневых групп, работавших по ним," — сказала она.

Напомним, Россия начала использовать ударные беспилотники собственного производства на основе иранской разработки Shahed. Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку ударных дронов в собственные войска.

Американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "шахедов".

Следует отметить, что после выхода России из зернового соглашения оккупационные войска активно используют "шахеды" для атак на портовую инфраструктуру Украины.

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