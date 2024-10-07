Чем Силы обороны могли поразить нефтебазу в Феодосии: военный эксперт дал ответ

Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии Крым не впервые становится объектом поражения со стороны Сил обороны Украины. На этот раз удар показался самым результативным.

Об этом сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

"Силы обороны Украины имеют возможность применять средства, которые сейчас есть. К таким средствам можно отнести широкий спектр, которым могло быть нанесено поражение по нефтебазе в Феодосии. Это те же дальнобойные беспилотные системы, вернее, системы среднего радиуса действия, которые могут нести несколько десятков килограммов взрывчатого вещества и преодолевать расстояния до 500-600 км. С большой вероятностью могли быть применены ракеты-дроны "Паляница", одна из трех итераций. Также это расстояние полностью подвластно средствам, которые передают Украине западные партнеры. Нельзя исключать, что Силы обороны могли применять ракеты Storm Shadow, способные уверенно проходить системы противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он.

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Продолжается серия ударов Вооруженных Сил Украины по возможностям оккупантов, в частности, это касается Феодосийской нефтебазы, отметил Рябых. Он рассказал, насколько важно было поражение.

"Это существенно уменьшает возможности противника по поставкам оккупационных войск на территории временно оккупированного Крыма, а также временно оккупированных территорий областей юга Украины, именно горюче-смазочными материалами, это уменьшение экспортного потенциала противника. Враг достаточно плотно прикрывал эту базу с помощью средств противовоздушной обороны. База расположена рядом с другими военными объектами.Как видим, для Сил обороны Украины сейчас не проблема преодолеть систему противовоздушной и противоракетной обороны во временно оккупированном Крыму. Это достигается именно истощением возможностей противника, системным уничтожением средств ПВО. На прошлой неделе мы также видели новость об уничтожении системы "Небо-М", которая отвечала за выявление воздушных целей, прикрытие военных объектов в Крыму. Кроме того, было уничтожено несколько систем противовоздушной обороны", – добавил военный эксперт.

Напомним, Генштаб сообщил о поражении в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму. Это произошло в ночь на 7 октября.

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