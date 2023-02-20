Чем собираются наступать оккупанты и когда в РФ может быть новая мобилизация: ответ эксперта

У российских оккупантов сейчас наблюдается катастрофа с технической составляющей, у них дефицит техники. При отсутствии тяжелой техники оккупанты собираются наступать исключительно пехотной составляющей.

Об этом блогер и военный эксперт, эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал изданию OBOZREVATEL.

"Самое интересное, что потери россиян сейчас происходят не только из-за того, что у них снижена профессиональная и качественная составляющая в личном составе, но и из-за дефицита техники. Это еще раз подтверждает то, что у них катастрофа с технической составляющей. К примеру, в марте 2022 года они потеряли чуть более 3900 личного состава, при этом они потеряли почти 900 единиц бронемашин. По состоянию на январь 2023 г. потери превышают 21,7 тыс. личного состава оккупантов. В то же время потери бронемашин менее 300 единиц. Вот она разница: когда не хватает техники, возрастают также и потери среди личного состава", – пояснил он.

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Эксперт указал, что россиянам, традиционно, не важны жизнь, поэтому они в дальнейшем будут делать ставку именно на пехотную составляющую.

"В чем я более чем уверен: России нужно будет как-то начинать новую мобилизацию. Если они намерены формировать ударную группировку, им необходимо в месяц до 100 тыс. мобилизовать. Я уверен, что в феврале мы увидим новый рекорд потерь: более 24 тыс. .уничтоженных российских оккупантов. Другой вопрос: а сколько раненых? Думаю, убитые, раненые, пленные – это примерно до пятидесяти тысяч, это среднестатистический показатель в месяц", — отметил Коваленко.

По его словам, к концу февраля – началу марта у россиян уже будет возникать проблема человеческого ресурса. Поэтому в этот период возможно объявление новой мобилизации.

Напомним, Министерство обороны Великобритании 20 декабря сообщило, что российские захватчики пытаются наступать сразу на нескольких направлениях на востоке: под Угледаром, в Кременной и под Бахмутом. Однако, продолжают нести большие потери.

Как сообщалось, украинские защитники 19 февраля уничтожили еще более 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

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