Чем Украина атаковала российские военные аэродромы: эксперт раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины могли использовать для ударов по российским военным аэродромам Дягилево и Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, беспилотники Ту-141 советских времен.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире телеканала "Freeдом".

"У нас были эти беспилотники, оставались в Украине больше 100 штук Ту-141 производства Харькова. Это разведывательный беспилотник, который предназначен для преодоления на сверхзвуке линии фронта. Далее он летит с крейсерской скоростью более 1000 км и возвращается назад. Эти беспилотники у нас были и есть, и никуда не делись. Все сделано в Украине - двигатели "Мотор Сич", сам беспилотник сделан в Харькове", - отметил эксперт.

По его словам, данные беспилотники выпускались на территории Украины еще в 70-е годы.

"Есть планер Ту-141, есть двигатель Ту-141. Естественно, туда можно вставить современную авионику, он полетит куда нужно и будет выполнять задачу", - объяснил Притула.

Как объяснил военный эксперт, ВСУ могли использовать Ту-141 - для этого нужно было поставить более современные средства навигации, которые позволяли бы держать связь с этим беспилотником на всем маршруте, чтобы был нанесен более точный удар.

"Беспилотник Ту-141 и Ту-143 - это сравнительно небольшие монопланы, один длиной 6 м, другой 13 м. Они летят на большие расстояния, там турбореактивный двигатель стоит. Там стояла аппартура, которая позволяла записывать на фото и видеопленку расположение войск. В современной войне пленку никто использовать не будет. Видимо, это все нужно было выбросить, поставить туда другую аппаратуру, боекомплект как минимум", - рассказал он.

На вопрос, как украинские дроны могли преодолеть российскую ПВО, Притула ответил:

"Путин все ПВО стянул в Украину для того, чтобы ракетами С300 стрелять по мирным гражданам. Он эту ПВО ослабил и считал, что туда никто не полетит. Наверное, что-то полетело".

Однако эксперт не исключил и других версий взрывов на российских аэродромах:

"Может они там курили, может иранские дроны вернулись туда, куда их запускали. А может тот, кто программирует эти дроны, ввел другие координаты - ошибся".

Утром понедельника, 5 декабря, на аэродромах возле Рязани (Дягилево) и Саратовской области (Энгельс) прогремели взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, повреждения получил самолет Ту-95.

В минобороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары якобы были нанесены "реактивными советскими беспилотниками".

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар в результате атаки беспилотника, загорелся нефтенакопитель.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к взрывам. Впрочем, по его словам, инциденты на российском аэродроме в Энгельсе, откуда россияне бомбят Украину, это хорошая новость.

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