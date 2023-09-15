Чем Украина могла атаковать вражеский ЗРК С-400 в Евпатории: оценка аналитиков

После атаки в Евпатории был найден дрон самолетного типа с боевой частью.

Во время успешного уничтожения в районе Евпатории российского ЗРК С-400 14 сентября могли быть использованы специальные противорадиолокационные дроны-камикадзе.

Такую оценку дали аналитики издания Defense Express.

Отмечается, что о применении Украиной именно противорадиолокационных дронов-камикадзе свидетельствует заявление от источника в СБУ о методе атаки, опубликованное "Украинской правдой". Собеседник издания в спецслужбе сказал, что сначала дроны вывели из строя вражеские РЛС, а затем две выпущенные крылатые ракеты "Нептун" уничтожили комплекс С-400.

Для атаки по Евпатории были применены дальнобойные дроны-камикадзе

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Ключевой аналитики назвали информацию о порядке атаки: сначала были применены дроны для поражения радаров, а затем ракеты. Кроме того, после атаки в Евпатории был найден дрон самолетного типа с боевой частью, и это прямо свидетельствует о применении дальнобойных дронов-камикадзе.

"Комбинированный последовательный удар и выбор целей для каждого средства отдельно, возможно, говорит об их специализации. А довольно интересным объяснением этого является использование дронов-камикадзе, которые могут самостоятельно наводиться на излучение радиолокационной станции", – говорится в материале Defense Express.

Найденный в Евпатории дрон самолетного типа с боевой частью/Скриншот

Похожие дроны – эффективное и дешевое средство для поражения РЛС

Там добавили, что такое решение – не ноу-хау и привели пример баражирующего боеприпаса Harpy от Israel Aerospace Industries, созданного еще в 1989 году. Harpy предназначен для поражения РЛС противника и использует для этого пассивную радиолокационную головку самонаведения.

Аналитики назвали Harpy достаточно эффективным и относительно дешевым средством поражения РЛС. Это не супер-оружие, но учитывая стоимость таких дронов – это вполне оправданное решение, потому что позволяет активно поражать средства ПВО врага на значительных расстояниях без использования авиации.

Баражирующий боеприпас Harpy от Israel Aerospace Industries/Скриншот

"И если учитывать обнародованную информацию из анонимного источника в СБУ, у украинских бойцов уже есть именно такие возможности", – резюмировали эксперты.

Напомним, утром 14 сентября в оккупированной Евпатории раздались взрывы, а впоследствии в ВСУ сообщили, что нанесли удар по месту расположения российских комплексов земля-воздух вблизи города.

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