Чем Украина может дешево сбивать ракеты и дроны: эксперт назвал перспективное решение

Дрон-перехватчик (иллюстративное фото)

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Украине следует сосредоточиться на создании недорогих ракет-перехватчиков с современными системами самонаведения, которые позволят уничтожать вражеские средства поражения без применения значительно более дорогих комплексов ПВО.

Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в комментарии "Киев 24".

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По его словам, для таких перехватчиков могут использоваться лазерные, тепловые или видеоголовки самонаведения. Важную роль при этом играет программное обеспечение, отвечающее за захват цели и наведение противоракеты.

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«Я бы ориентировался, прежде всего, на дешевые ракеты с головками самонаведения — лазерными, тепловыми или видеоголовками. Многое зависит от программного обеспечения, которое обеспечивает захват цели и доведение противоракеты до нее», — объяснил Боровик.

По его словам, для этого могут использоваться Vampire и другие типы ракет, запасы которых имеются в США и европейских странах. В то же время, сейчас их применение ограничивает отсутствие достаточно эффективных систем наведения.

Боровик отметил, что над созданием более дешевых средств перехвата работают как украинские, так и западные компании. В частности, речь идет об оснащении доступных ракет недорогими головками самонаведения.

«Тогда недорогое средство, которое летит на тебя, можно будет уничтожать таким же недорогим, а возможно, даже более дешевым средством. Скорее всего, противодействие должно стоить дешевле, чем то, что тебя атакует. Это наиболее верный путь противодействия этой угрозе», — сказал он.

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Отдельно Боровик обратил внимание на роль радиоэлектронной борьбы. По его словам, РЭБ может заставить враждебный способ поражения отклониться от заданной цели и упасть в другом месте. В то же время он отметил, что такое решение не всегда безопасно, хотя и может уменьшить риск разрушений и потерь в случае удара по запланированной противником цели.

Дефицит ракет ПВО: что известно

Напомним, по информации Associated Press, в Европе возник дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Одна из причин – это война США с Ираном. Американские журналисты считают, что это может сделать НАТО более уязвимым перед потенциальной российской атакой.

Ранее мы писали, что украинское правительство направило официальный запрос в Европейскую комиссию с просьбой разрешить потратить 2 миллиарда евро из 90-миллиардного кредита ЕС на закупку зенитных ракет к системам Patriot. Эти средства являются частью большего финансового пакета, остаток которого в размере 4 миллиардов евро будет направлен на приобретение вооружения европейского и украинского производства.

Ранее в Financial Times писали, что в августе во время российских ударов по Киеву пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков, поэтому ПВО не смогло перехватить баллистические ракеты.

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