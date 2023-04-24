Чем важен тип снарядов к танкам Leopard 1: в Forbes заявили о "грани между жизнью и смертью"

Разница между лучшими снарядами к танкам и менее эффективными альтернативами состоит в сотнях миллиметров пробитой брони.

Пока неизвестно, какими именно 105-миллиметровыми танковыми боеприпасами Украина планирует вооружить танки Leopard 1 и M-55С, а это имеет большое значение.

Об этом говорится в статье Forbes.

В материале говорится, что украинская армия получит от Запада всего 100 современных танков. Остальные – это старые немецкие танки Leopard 1 и словенские M-55С. Эти машины оснащены несверхмощным 105-миллиметровым орудием L7 британского производства.

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"L7 не может пробить тысячу миллиметров стали и сравниться в мощности с более новыми 120-миллиметровыми системами, установленными на более современных танках. Но с правильным снарядом она может приблизиться к этому", – отмечают авторы статьи.

Журналисты не исключают, что украинские войска могут получить современные немецкие боеприпасы DM63, из которых стреляли эти танки во время пребывания на вооружении западных армий.

Скорее всего, речь идет не о снарядах М900. Это могут быть вольфрамовые диверсионные снаряды C76A1, которые американская фирма General Dynamics производит на экспорт. Однако эти снаряды пробивают только 400 мм брони, как и аналогичные M1060A2.

"Разница между лучшим снарядом DM63/M426 и менее эффективными альтернативами – это сотни миллиметров пробитой брони. В условиях боя между украинским Leopard 1 или M-55С и российским танком эти сотни миллиметров могут стать границей между жизнью и смертью для одного из экипажей", – отмечается в материале.

Ситуация с танками для Украины

Напомним, в Дании в середине апреля анонсировали, что уже вскоре отправят в Украину свои танки Leopard 1.

Заметим, что украинские защитники проходят обучение на танках Leopard 2.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский информировал, что на поле боя уже воюют переданные ВСУ польские танки.

Кроме того, накануне на вооружение ВСУ прибыли французские колесные танки AMX-10 RC.

Что касается американских танков Abrams, то США в ближайшие недели начнут обучение украинских бойцов, и это ускорит возможность отправки машин в Украину.

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