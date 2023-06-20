Чем важно освобождение Пятихаток на Запорожье для контрнаступления: объяснение эксперта

По словам эксперта, успех этой операции измеряется не в количестве освобожденных населенных пунктов, а в масштабах поражения войск оккупантов.

Увольнение украинскими войсками села Пятихатки в Запорожской области создает предпосылки для дальнейшего контрнаступления, в частности – в сторону оккупированного райцентра Васильевка.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский, передает FREEДОМ.

"Это достаточно важное направление, которое позволяет нам продвигаться дальше в сторону Васильевки, то есть очищать нашу территорию. И сами понимаете, очищая противника от берега Днепра, мы продвигаемся к Энергодару", – сказал Грабский.

Также он отметил, что деоккупация левого берега Днепра в Запорожской области минимизирует возможности противника наносить артиллерийские удары по сопредельной территории, в частности по Никополю Днепропетровской области, расположенному почти напротив Энергодара с другого берега.

Оккупированные Васильевка и Энергодар на карте / Фото: Deepstatemap

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"Вы помните, как от обстрелов страдал Никопольский район. Поэтому направление на Пятихатки и дальше на Васильевку достаточно важно для нашего дальнейшего продвижения", — подчеркнул эксперт.

Что касается общего течения контрнаступления, то направление на Энергодар Грабский называет второстепенным, несмотря на всю важность Запорожской АЭС.

"Для нас критически важно продвинуться в сторону и выйти на побережье Азовского моря, для того, чтобы разрезать сухопутный коридор и фактически закрыть российские войска, которые не успеют эвакуироваться из Крыма, в ловушке с последующим их уничтожением и освобождением Крыма. Поэтому такие удары, как на Пятихатки, в районе Великой Новоселки, в районе Орехового, — должны создать предпосылки для дальнейших наступательных действий", — сказал Грабский.

Эксперт соглашается с тезисом, что успех этой операции измеряется не в километрах и количестве освобожденных населенных пунктов, а в масштабах поражения войск окупантов, чтобы заставить их отступать или капитулировать.

По его словам, россияне пытаются остановить украинское наступление, используя любые средства, и несут большие потери, в том числе дорогостоящие образцы техники.

"Эта статистика потерь свидетельствует о достаточно отчаянном положении российской армии, когда, несмотря на нецелесообразность или несмотря на критическую опасность использования, они все равно бросают в бой технику такого вида, понеся при этом потери", — подытожил Грабский.

Напомним, что 18 июня так называемые "военкоры" оккупантов устроили истерику, что ВСУ отбили Пятихатки на Запорожье. На следующий день Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток и еще 7 населенных пунктов на юге.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады показали на видео, как происходило освобождение села.