В Курщине возобновились штурмы с участием солдат КНДР: главное из обращения Зеленского

На фронте в Курской области снова появились военные КНДР. Враг возобновил штурмы, но потерял значительное количество живой силы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 7 февраля.

Президент подчеркнул, что Минобороны увеличивает количество не только подписанных контрактов на поставку оружия, но и тех, которые уже получают реализацию.

"Сегодня были доклады по конкретным видам вооружений и техники, и многие – нашего внутреннего производства. Обеспечение для армии должно быть стабильным, и именно доля собственного нашего производства должна постоянно увеличиваться", – подчеркнул гарант.

Он также сообщил, что на Курщине враг снова пытался штурмовать украинские позиции с участием солдат КНДР.

"Российская армия подтянула вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно – бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли", – сказал Зеленский.

По его словам, Курская операция оттянула с других направлений фронта, с украинской территории 60 тысяч российских военных. Если бы не Курщина, эти 60 тысяч присоединились к оккупантам под Покровском и на других горячих участках фронта.

Владимир Зеленский также подчеркнул огромное значение беспилотников в современной войне.

"Дроны — технологическая основа современной войны. Украина должна быть в этой сфере лидером. И так во многом уже есть. Сегодня была встреча с командирами подразделений беспилотных систем, они из лучших, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины. Решения приняты, дроны производим и поставляем, и значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы", – сообщил он.

Президент подчеркнул, что государство не будет жалеть ресурсов на разработку и производство дронов.

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