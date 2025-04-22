Чем ВСУ могли уничтожить базу запуска "Шахедов" на Курщине: авиаэксперт дал ответ

ВСУ нанесли удары по враждебным целям в Теткино / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Генштаб официально подтвердил, что 19 апреля Воздушные Силы Украины нанесли успешный удар по месту запуска «Шахедов» недалеко от населенного пункта Теткино на Курщине. Кроме ударных БПЛА, были ликвидированы до двух десятков операторов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, какое оружие туда прилетело, передает 24 Канал.

Район Теткино является своеобразным российским клином, территории вокруг которого контролируют Вооруженные Силы Украины.

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«Его уже нужно срезать, вероятно, мы так и сделаем, поскольку часть наших войск подошла к правому берегу Сейма», — отметил Свитан.

Чем ударили ВСУ

Известно, что сейчас территорию возле Теткино россияне используют как базу, укрепрайон, содержащий достаточно серьезные пункты управления, в том числе места, откуда запускаются беспилотники.

По этой территории отработала украинская авиация, интересно, что это произошло не в первый раз. На этот раз, вероятно, запускались планировочные авиационные бомбы, вроде французских HAMMER, считает летчик-инструктор. Они имеют возможность запуска с малой высоты, имеют ракетный ускоритель, который позволяет подняться эти 250-килограммовые авиационные бомбы на определенную траекторию и дальше планировать точно на цель.

«Отличная система навигации, которая никак не реагирует на российские РЭБы и выполняет боевые задачи», — отметил военный аналитик.

Французская авиабомба AASM HAMMER — это высокоточное модульное оружие массой 250 или 1000 килограммов, предназначенное для поражения наземных целей с большого расстояния (до 70 километров). Она оснащается системами наведения GPS/INS, инфракрасной или лазерной, обеспечивая точность до 1 метра. HAMMER совместима со многими боевыми самолетами, в частности, Rafale, Mirage 2000, F-16 и может быть адаптирована к советским типам.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли точечный удар по местам сосредоточения операторов БПЛА на Курщине. В результате было уничтожено 20 операторов. Это существенный удар по возможностям противника, особенно ввиду того, что именно на этом направлении россияне массово применяют FPV-дроны на оптоволокне.