Чем завершится эпоха ядерного шантажа России - неожиданный сценарий

Чем завершится эпоха ядерного шантажа России. / © ТСН.ua

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Угрозы ядерной эскалации со стороны России все больше теряют силу — как в политическом, так и военном смысле. В реальных боевых условиях Москва не смогла сохранить "иммунитет" своих ядерных платформ, которые все чаще становятся целями украинских ударов.

Об этом заявил эксперт по безопасности Алексей Ёжак в интервью "Эспрессо".

Двойное назначение лишает защиты

По словам Ежа, Россия регулярно использует системы двойного назначения - в частности "Искандер", "Кинжал", Ту-22М3, Су-34 - для нанесения обычных ударов по Украине. Это означает, что Украина имеет полное право уничтожать эти цели, несмотря на их участие в ядерной триаде РФ.

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"Россия сама превратила свои ядерные платформы в легитимные военные цели. И Украина продолжит их уничтожать", - подчеркнул эксперт.

Доктрина угроз не работает

Хотя российская ядерная доктрина формально разрешает применение оружия массового поражения по широкому перечню условий, на практике такая риторика теряет убедительность.

"Ядерные угрозы работают только в исключительных ситуациях - когда под угрозой само существование государства. Иначе рушится вся архитектура мирового порядка безопасности", - считает Ежак.

Именно поэтому, по его словам, другие ядерные государства не позволят Кремлю выйти за рамки приемлемого поведения. Война показала: реальные платформы - стратегические бомбардировщики, мобильные комплексы "Ярс" и "Тополь-М" - уязвимы для современных средств поражения. А значит, аргументация России о "балансе" с Западом больше не работает.

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Ядерный шантаж проигрывает время

Россия годами апеллировала к "угрозам" со стороны НАТО, пытаясь оправдать собственную агрессию и расширение арсенала. Однако события последних месяцев продемонстрировали: настоящая уязвимость ее стратегических сил обеспечила не НАТО, а современная война и украинские дроны.

"Расширится НАТО или нет - уязвимость российских ядерных сил уже никуда не денется", - объясняет Ежак.

Сценарий без эскалации – лучший

Если Москва откажется от агрессии, ее ядерная триада постепенно потеряет значение — не из-за санкций или атак, а естественным путем.

"Если Россия перестанет представлять угрозу, ее ядерное оружие, как и многие советские арсеналы, просто сгниет через несколько десятилетий. И это будет лучший выход для человечества", - подытожил эксперт.

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