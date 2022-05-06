"Черчилль нашего времени": Зеленский провел онлайн-встречу с Джорджем Бушем

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел онлайн-встречу с 43-м президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем. Буш назвал Зеленского «Черчиллем нашего времени».

После разговора с главой украинского государства 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является Уинстоном Черчиллем в наше время на фоне противостояния Украины российской агрессии.

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа», — написал он в Instagram.

Напомним, что 43 президент США во время разговора выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором. Также бывший глава Америки отметил стойкость Зеленского и Украины во время противостояния захватчикам.

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