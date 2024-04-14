"Чередую акценты": аналитики объяснили, зачем РФ атакует на трех направлениях

Российские войска осуществляют оперативные действия ,по крайней мере, на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью, но позволяют оккупантам получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Усилия России на Лиманском, Покровском направлениях и в районе Часового Яра преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга. Российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно", – пишут эксперты.

По мнению ISW, российским силам, вероятно, не хватает возможностей совершать одновременно более одной эффективной широкомасштабной операции, как это было раньше.

Теперь они используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонные возможности Украины в условиях нехватки оружия.

"В настоящее время украинские силы испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов, так и средств противовоздушной обороны, и российские силы используют это", — добавили эксперты.

Как прошла ночь на фронте и где атаковали оккупанты — читайте в новости.

Читайте также: