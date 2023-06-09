Череватый прокомментировал применение Россией нового отряда "Шторм-Z": "Реплика на Вагнер"

РФ уже привлекала и боевой армейский резерв "БАРС", и территориальные войска, и разнообразные ЧВК.

Российские оккупанты пытаются создавать новые отряды, чтобы хоть как-то держаться на плаву.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Таким образом армия захватчиков пытается показать свой "профессионализм".

"Из-за этого они постоянно делают попытки показывать, что в ряды армии набирают только людей "с заниженным уровнем страха". Еще один их аргумент – это то, что бойцы имеют авторитет в криминальных кругах. Это реплика на "Вагнер", – убежден он.

Сейчас россияне пытаются стягивать на фронт все, что только можно. Об этом свидетельствует, в частности, страх новой волны мобилизации и ощутимые потери личного состава.

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"Они ищут шагреневую кожу их войска и пытаются сшить ее всеми способами. Роты "Шторм Z" – их последнее произведение", – рассказал Череватый.

Он добавил, что РФ уже привлекала и боевой армейский резерв "БАРС", и территориальные войска, и разнообразные ЧВК "Факел", "Ветераны", "Патриот". Несмотря на это, ни добровольческие формирования, ни шантаж о больших выплатах не спасают ситуацию.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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