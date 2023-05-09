Череватый рассказал, как запрещенные вражеские фосфорные бомбы в Бахмуте изменили стратегическое состояние сил

Еще раз доказано невероятное мужество, героизм и стойкость украинских воинов.

Применение российскими войсками запретных фосфорных бомб в Бахмуте не повлияло на стратегическое состояние ни украинских сил, ни врага.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг в течение всей войны нарушил все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия – от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов", – отметил Череватый.

Он отметил, что запрещенные вражеские фосфорные бомбы в Бахмуте очень усложняли оборону. В то же время в очередной раз доказано невероятное мужество, героизм и стойкость украинских воинов.

"Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются, мы стоим", — заявил Череватый.

Напомним, в Бахмуте не прекращаются упорные бои. ВСУ уничтожили в городе позицию врага, который вел постоянный обстрел из одной из многоэтажек города.

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