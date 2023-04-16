Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте: "Враг не прекращает обстрелы"

Оккупационные войска продолжают обстреливать и атаковать Бахмут. В канун Пасхи бои в городе и на окраинах не стихали.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которых преодолевает украинские Силы обороны", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что за последние сутки на Бахмутском направлении зафиксировано 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии со стороны оккупантов, произошло 31 боеприкосновение.

"121 оккупант был отправлен в ад, 129 получили ранения", — добавил Череватый.

Ранее Череватый сообщил, что кроме военной помощи, союзники Украины проводят подготовку военного резерва ВСУ, которая сейчас проходит, в том числе, и под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО.

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