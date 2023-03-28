Череватый сообщил, сколько окупантов "задвухсотили" за последние сутки в Бахмуте

В Бахмуте и пригороде было зафиксировано 14 боевых столкновений с врагом.

В районе Бахмута, за который продолжаются ожесточенные бои, украинские военные за последние сутки ликвидировали и ранили 203 российских агрессора.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он заявил, что за сутки в Бахмуте и пригороде было зафиксировано 14 боевых столкновений с врагом.

"Убиты за сутки 86 окупантов, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж"", — рассказал Череватый.

Кроме того, Череватый заявил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город русские агрессоры обстреляли 70 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города. Однако наши защитники мужественно держат его, отражают многочисленные атаки противника.

Кроме того, мы ранее информировали, что по состоянию на утро 28 марта ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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